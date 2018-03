Come la tecnologia ha influito nel mondo delle scommesse

Il mondo delle scommesse non è per niente una novità. Infatti esiste fin dai tempi dei Romani e dei Greci, in cui gli scommettitori puntavano sui risultati dei dadi, sulle corse dei cavalli o sugli scontri tra gladiatori, ed era già uno dei giochi d’azzardo più popolari.

Ma pian piano questo mondo si è evoluto, adattandosi ai nuovi sport e alle varie innovazioni. Con l’avvento della tecnologia con computer, internet e smartphone il mondo delle scommesse è stato rivoluzionato e migliorato di molto, introducendo molti vantaggi.

La virtualizzazione delle scommesse

Prima dell’avvento della tecnologia, le scommesse venivano fatte con carta e penna, su giochi da tavolo, e su giochi quali dadi etc. Ma grazie a questa il mondo delle scommesse si è evoluto sempre di più e sempre più velocemente. Inizialmente con le slot machine, con cui la gente poteva puntare sulla propria fortuna, in maniera completamente automatizzata , quindi evitando truffe. Poi l’avvento dei siti di scommesse online ha stravolto il mondo delle scommesse, dato che permettono di giocare da qualsiasi parte si abbia l’accesso a internet. Infine l’invenzione degli smartphone ha permesso di tenere il mondo delle scommesse a portata di mano, in qualsiasi luogo, in modo da poter scommettere ovunque.

Siti di scommesse online

La cosa che più ha influito sul mondo delle scommesse è internet! Infatti grazie alla creazione di internet abbiamo la possibilità di accedere ai sempre più numerosi siti web che si occupano delle scommesse online, i cosiddetti bookmakers online. Grazie a questi siti il mondo delle scommesse online è diventato sempre più a portata di mano, ognuno di noi può scommettere comodamente da casa, senza doversi scomodare più di tanto. Inoltre i bookmakers online offrono una scelta molto più varia e si trovano quote molto migliori rispetto ai bookmakers fisici.

Ma i veri vantaggi delle scommesse online sono altri: le scommesse live, i bonus e le offerte.

Nessun negozio di scommesse offre i bonus che offrono i siti di scommesse alla prima ricarica. Questi soldi, anche se a volte non sono molti, possono essere investiti in scommesse e permettere di guadagnare molto! Inoltre per attirare più clienti ed essere più competitivi, questi siti di scommesse online solitamente offrono promozioni molto allettanti.

Infine le scommesse live sono state il più grande vantaggio portato dall’avvento dei siti di scommesse online. Grazie alle scommesse live infatti possiamo scommettere anche dopo l’inizio delle partite, il che può essere più difficile ma anche vantaggioso.

Infine i bookmakers online molto spesso offrono un’assistenza 24 ore su 24 e le risposte arrivano in poco tempo.

Le scommesse live

Le scommesse live prima esistevano solo per le corse dei cavalli. Adesso grazie allo sviluppo della tecnologia si stanno diffondendo sempre di più per qualsiasi sport. Molte persone preferiscono scommettere in tempo reale poiché questo tipo di scommesse hanno vari vantaggi. Infatti ti permettono di cambiare la tua scommessa anche dopo l’inizio della partita e puoi rinegoziare quante volte vuoi, in questo modo se qualche giocatore viene espulso, la partita prende una piega sbagliata oppure viene attuata qualche sostituzione, puoi tranquillamente cambiare la scommessa, mentre invece con le scommesse fisse non avresti potuto fare nulla.

Ci sono anche degli svantaggi però nelle scommesse live, dato che le decisioni non vengono prese ragionandoci su, come una scommessa fissa, ma vengono prese a caldo, senza ragionarci troppo su, quindi è molto più probabile sbagliare.

L’avvento degli smartphone

Con la creazione e diffusione degli smartphone, anche il mondo delle scommesse online ha tratto benefici. Le numerose app di scommesse che vengono create, permettono di giocare e scommettere ovunque! Che tu sia a casa, a lavoro (durante la pausa), al cinema, da un tuo amico potrai scommettere! Basta un’app e una connessione ad internet e il gioco è fatto. Questo rende il mondo delle scommesse ancora più accessibile e permette di sfruttare ancora più appieno le potenzialità delle scommesse live, giocando in qualsiasi momento della partita da qualsiasi luogo.

Inoltre le applicazioni hanno interfacce molto più semplici rispetto ai siti web e proprio grazie a ciò il mondo delle scommesse sta raggiungendo persone di tutte le età.

Gli aspetti negativi

Ovviamente come tutte le cose non ci sono solo gli aspetti positivi. La tecnologia ha influito molto sulla diffusione e sul genere di persone che scommettono, comprendendo così una fetta di popolazione sempre più ampia. Proprio per questo sono aumentate le persone dipendenti dal gioco di scommesse. Inoltre ora, grazie agli smartphone, è possibile giocare ovunque, quindi per uno scommettitore dipendente diventa un vero e proprio incubo cercare di uscire dalla dipendenza da gioco.

Inoltre c’è un rischio molto elevato di truffe , sopratutto per i più anziani. Infatti è diventato molto facile attirare persone in siti truffa che promettono bonus esagerati e offerte assurde, per cercare di convincere le persone meno esperte a fare dei depositi. Per assicurarsi che il sito di un bookmaker online sia reale e non una truffa bisogna sempre controllare se ha il logo della AAMS.